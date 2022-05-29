حماس: أهل القدس والضفة أثبتوا أنّ السيادة ستبقى فلسطينية خالصة

قال مسؤول ملف القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين إنّ أهل القدس المحتلة والضفة الغربية أثبتوا أنّ السيادة ستبقى فلسطينية خالصة.

وأكد هارون في تصريح لإذاعة الأقصى، أنّ الاحتلال أراد أن يخرج بصورة ترفع من معنويات مستوطنيه بعد الدرس الذي لقّنته معركة سيف القدس لهم.

وأضاف "الاحتلال يُواصل الاعتداءات على القدس ويحاول فرض سياسة جديدة".

وأشار إلى أنّ كلّ الرسائل التي نقلها الوسطاء للاحتلال أكدت أنّ المسجد الأقصى "خالص للمسلمين ولن يكون لكم فيه شبرٌ واحد".

وشدّد هارون على أنّ شعبنا حيٌّ والمقاومة متصاعدة وسيحافظ على المسجد الأقصى من أيّ تقسيم زماني أو مكاني.