فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمادة: شارع صلاح الدين في القدس يصنع المشهد الثوري من جديد

اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالقدس المحتلة

مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة والقدس

حماس: أهل القدس والضفة أثبتوا أنّ السيادة ستبقى فلسطينية خالصة

نائب أردني يُحذِّر من خطورة وتداعيات "مسيرة الأعلام" على المنطقة

مسيرات أعلام فلسطينية بالقدس احتجاجًا على مسيرة الأعلام الاستيطانية

الأحمر: القضية الفلسطينية وصلت اليوم إلى آخر حلقات الصراع

المطران عطا الله حنا: الكنائس المسيحية ترفض وتتصدى لمسيرة الأعلام الاستفزازية

#ارفع_علمك حملة افتراضية يُطبّقها الفلسطينيون واقعًا

العواودة: ميادين المدن الفلسطينية تشتعل وتقذف حممًا بركانية في وجه الغاصب

إعلان فيسبوك داخلي

"شعبنا حي والمقاومة متصاعدة"

حماس: أهل القدس والضفة أثبتوا أنّ السيادة ستبقى فلسطينية خالصة

29 مايو 2022 . الساعة 18:00 بتوقيت القدس
...

قال مسؤول ملف القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين إنّ أهل القدس المحتلة والضفة الغربية أثبتوا أنّ السيادة ستبقى فلسطينية خالصة.

وأكد هارون في تصريح لإذاعة الأقصى، أنّ الاحتلال أراد أن يخرج بصورة ترفع من معنويات مستوطنيه بعد الدرس الذي لقّنته معركة سيف القدس لهم.

وأضاف "الاحتلال يُواصل الاعتداءات على القدس ويحاول فرض سياسة جديدة".

وأشار إلى أنّ كلّ الرسائل التي نقلها الوسطاء للاحتلال أكدت أنّ المسجد الأقصى "خالص للمسلمين ولن يكون لكم فيه شبرٌ واحد".

وشدّد هارون على أنّ شعبنا حيٌّ والمقاومة متصاعدة وسيحافظ على المسجد الأقصى من أيّ تقسيم زماني أو مكاني.

إعلان تيك توك داخلي
#القدس #مسيرة الأعلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر