ارفع_علمك حملة افتراضية يُطبّقها الفلسطينيون واقعًا

غزة/ ربيع أبو نقيرة:

رفع الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم علم فلسطين اليوم الأحد، امتثالًا لحملة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ردًّا على مسيرات الأعلام الإسرائيلية في القدس.

وتفاعل النشطاء على وسم #ارفع_علمك، ودعوا من خلاله إلى رفع علم فلسطين في كل الميادين.

ولقيت الدعوات استجابة واسعة بين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل ومخيمات الشتات وأوروبا، الذين رفعوا العلم الفلسطيني كُلٌ على طريقته.

كما شهدت آلاف الحسابات الشخصية في فيس بوك وضع صورة علم فلسطين، ردًّا على حرب الاحتلال ضد العلم الفلسطيني، ورفضًا لمسيرات الأعلام الإسرائيلية في القدس.

وغرّد حساب يحمل اسم فاطمة الجنوب على موقع تويتر على وسم #ارفع علمك: "إنّ الله ناصر عبده ولو بعد حين"، وأُرفقت صورة فلسطيني يحمل علم فلسطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وكتب ميسرة أبو عليان "لن ينجح المحتل في استرداد كرامته في مسيرة الأعلام، فسيبقى مذلولًا طالما هو في بلد ليس له، طالما هو غير مُرحّب به"، مؤكدًا أنّ مسيرة الأعلام لن تمر.

وتداول مغردون صورة لمُسنٍّ فلسطيني يرفع حذاءه في وجه المستوطنين وقوات الاحتلال المقتحمة لباب العامود في المسجد الأقصى صباح أمس، وثمّنوا فعله، وعدّوا نعاله أشرف وأطهر من "المغتصبين الصهاينة".

كما تداولوا على وسم #ارفع_علمك صورًا ومقاطع فيديو لفلسطينيين يرفعون علم فلسطين في وجه المستوطنين المقتحمين للأقصى وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يوفّرون لهم الحماية.

وتفاعل خالد صافي مع الوسم بتغريدة قال فيها "كيانٌ مرَّ على إنشائه 74 عامًا لا يقدر على رفع علمه في قلب عاصمته المزعومة ويستنفر كلّ قواته لحماية مستوطنيه، والله إنّه لكيانٌ هشٌّ زائلٌ قريبًا".

ونشرت خديجة حمادة صورة شاب فلسطيني ملثم بالكوفية الفلسطينية ويحمل في يده علم فلسطين وفي الأخرى حجارة، وعلّقت عليها "تذكّر جيّدًا، أنّهُ لا قيمة لحياتك إذا لم تُحدث فارقًا جيّدًا في حياة الآخرين"، تحريضًا منها على مقاومة الاحتلال بأي طريقة كانت.

وغرّد حساب يحمل اسم جذور "لن يُرفع في القدس إلا علم فلسطين"، في حين كتب حساب يحمل اسم أبو حمزة-فلسطين "لكل من رفع علم فلسطين في كلّ بقعة من أرض المحور وأحرار العالم العربي، رأسكم مرفوع ووطنكم محفوظ ووفاؤكم بحب مردود، أنتم الأطهر والأقرب لفلسطين".

ونشر العُماني علي بن إبراهيم صورة لطفله يحمل علم فلسطين في منزله، وأرفقها بقوله "مِن عُمان.. الدم واحد".

وغرّدت رقية أحمد "يرحلون ونبقى والأرض لنا ستبقى"، مرفقة صورة لشبان يحملون علم فلسطين.

وكتبت آصال أبو طاقية على وسم #ارفع_علمك "فليسأل كلّ واحدٍ منا، ماذا قدمت للأقصى، سيعلم أنه قادر على إحداث تغيير ولو باليسير، سواء كان بالداخل أو الخارج أو بأيّ مكان، فلا يُبرّر لنفسه التقاعس ويسلك أوهن الطرق كي يعفي نفسه من واجبه، النصر يؤخذ بالعزم لا بالتردد والتهاون، فاعملوا".

أما وئام أغا كتبت "عندما تكون فلسطين مصدر عزٍّ لنا وفخر، فبلا شكٍّ رمزها وعلمها عنواننا وبه نفخر".

ونشر حساب يحمل اسم إيمان مقطع فيديو لرفع علم فلسطين على سارية جبل عيبال شمال نابلس، وكتبت "زينة رايات الأمم".

وغرّدت داليا أحمد "هذا العدو البائس الماضي قدمًا نحو زواله يُحاول من جديد طمأنة نفسه والكذب عليها بيوم ما يسمى العلم الصهيوني، كل فلسطيني في الداخل والشتات عليه أن يرفع علم فلسطين ليؤكد للعالم وعدونا أننا باقون وأن لا علم ممثل لـ ال 27027 كيلومترًا سوى علم فلسطين".

ونشر حساب يحمل اسم أم أحمد ياسين على وسم #ارفع_علمك "القصة مش قصة علم مقابل علم، ولا قصة وطن، القصة قصة عقيدة الإسلام وحماية المقدسات الإسلامية وغيرة إسلامية أصيلة، الله أكبر مما يكيدون"

المصدر / فلسطين أون لاين