مسيرات أعلام فلسطينية بالقدس احتجاجًا على مسيرة الأعلام الاستيطانية

انطلقت مسيرة أعلام فلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، ردًّا على مسيرة الأعلام الصهيونية التي انطلقت باتجاه باب العامود بمشاركة مئات المستوطنين المتطرفين، بعد عصر اليوم الأحد.

وذكرت مصادر مقدسية، أنّ مئات المستوطنين المتطرفين يشاركون في المسيرة الاستفزازية، ويتقدمهم عضو كنيست الاحتلال ايتمار بن غفير، وعدد من مسؤولي الاحتلال، وسط حماية مكثفة من قوات الاحتلال.

وأشارت المصادر، أنّ قوات الاحتلال حولت محيط البلدة القديمة بالقدس ومحيط المسجد الأقصى لثكنة عسكرية منذ ساعات فجر اليوم، حيث ينتشر المئات من جنود الاحتلال، ويعيقون حركة الفلسطينيين في شوارع المدينة.

وأوضحت أنّ قوات الاحتلال تُجبر فلسطينيين على إغلاق محلاتهم التجارية في منطقة باب الساهرة بالقدس، لتأمين مسيرة المستوطنين.

إلى ذلك، قمعت قوات الاحتلال مسيرة أعلام فلسطينية انطلقت في شارع صلاح الدين بالقدس، عصر اليوم ردًّا على مسيرة الأعلام الاستيطانية.

وتجلت معركة الأعلام في تحلّيق علم فلسطين في سماء باب العامود بالقدس، بعد إطلاق فلسطينيين طائرة مُسيّرة تحمل العلم، ما أثار غضبًا في أوساط المستوطنين.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أنّ جيش الاحتلال حاول إطلاق النار تجاه الطائرة التي رفعت علم فلسطين في أجواء القدس وفشل بإصابتها.

وبالتزامن مع مسيرة الأعلام الاستفزازية، انطلقت مسيرات أعلام فلسطينية في العديد من المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدن الداخل المحتل، وفي مخيمات الشتات.















المصدر / فلسطين أون لاين