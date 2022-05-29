إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس

أصيب 24 مقدسيًّا على الأقل، في اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين، في القدس المحتلة، بالتزامن مع انطلاق مسيرة الأعلام الاستيطانية، بعد عصر اليوم الأحد.

وذكرت الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ طواقمها تعاملت مع 24 إصابة بين المواطنين في القدس، تعرضوا لاعتداءات مباشرة من قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأشار الهلال، إلى أنّ الإصابات نتجت عن إطلاق الرصاص المطاطي، والاعتداء بالضرب، وغاز الفلفل، وأوضح، أنّ 8 إصابات نُقلت للمستشفى لتلقّي العلاج، فيما تم علاج الإصابات الأخرى ميدانيًّا.

وأفادت مصادر مقدسية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت أحد المصابين وأحد المسعفين الفلسطينيين من منطقة باب الساهرة في القدس.

جاءت الإصابات خلال تصدي مئات الفلسطينيين لاستفزازات المستوطنين في باحات المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به، منذ ساعات الصباح التي شهدت اقتحام مجموعات من المستوطنين للأقصى بمشاركة وحماية من قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين