إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال في القدس

أصيب 15 مقدسيا على الأقل، جراء اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه، في القدس المحتلة، منذ صباح اليوم.

وذكرت الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة بين المواطنين في القدس، تعرضوا لاعتداءات مباشرة من قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأشار الهلال، إلى أن الإصابات نتجت عن إطلاق الرصاص المطاطي، والاعتداء بالضرب، وغاز الفلفل، وأوضح، أنه 4 إصابات نقلت للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تم علاج الإصابات الأخرى ميدانيا.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المصابين وأحد المسعفين الفلسطينيين من منطقة باب الساهرة في القدس.

جاءت الإصابات خلال تصدي مئات الفلسطينيين لاستفزازات المستوطنين في باحات المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به، منذ ساعات الصباح التي شهدت اقتحام مجموعات من المتسوطنين للأقصى بمشاركة وحماية من قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين