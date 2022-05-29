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الرشق: شعبنا سيواصل مقاومته حتى كنس آخر جندي ومستوطن

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الرشق: شعبنا سيواصل مقاومته حتى كنس آخر جندي ومستوطن

29 مايو 2022 . الساعة 15:50 بتوقيت القدس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، إنّ شعبنا سيواصل مقاومته ورباطه دفاعاً عن القدس حتى كنس آخر جندي ومستوطن عن ترابها المقدس، وعن كل شبر من أرضنا المحتلة.

وشدد في تصريح مقتضب مساء اليوم الأحد، أن القدس ستبقى واحدة وموحدة، وعاصمة فلسطين الأبدية، وقبلة المسلمين الأولى، دونها الأرواح والمهج.

ويواصل المستوطنون وقوات الاحتلال، اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه منذ ساعات الصباح، وسط استنفار فلسطيني واسع للتصدي لمسيرات الأعلام الإستيطانية المزمع تنظيمها عصر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس #عزت الرشق

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