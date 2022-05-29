أبرز عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

اندلعت مواجهات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تخللها عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات محلية الصنع، وإلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال والمستوطنين، في وقت انطلقت فيه مسيرات في عدد من المدن والمخيمات في الضفة شهدت رفع أعلام فلسطين.

وفيما يلي أبرز العمليات والمظاهرات في الضفة الغربية:

عمليات إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين:

1. أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال عند حاجز بيت فوريك بمدينة نابلس.

2. أطلق مقاومون النار تجاه سيارة مستوطنين عند حاجز بيت فوريك بمدينة نابلس.

3. أطلق مقاوم النار تجاه مستوطن قرب مفرق زيف بالخليل.

4. أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة ب مدينة بين لحم.

زجاجات حارقة ومفرقعات نارية:

1. استهداف قوات الاحتلال المتمركزه في حوارة بالمفرقعات النارية.

2. شبان يلقون زجاجات حارقة صوب مركبات إسرائيلية قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

مواجهات وإلقاء حجارة:

1. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود بالقدس.

2. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس.

3. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى.

4. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل المكبر بالقدس.

5. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في جامعة أبو ديس بالقدس.

6. القاء حجارة تجاه المستوطنين المقتحمين للمسجد الاقصى.

7. القاء حجارة تجاه المستوطنين في شارع حجاي بالقدس.

8. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع الواد بالقدس.

9. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الساهرة بالقدس.

نابلس

10. إلقاء حجارة تجاه مركبات المستوطنين قرب جماعين في نابلس.

11. اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال في حاجز حوارة بنابلس.

12. اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية دير شرف بنابلس.

13. اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية حوارة بنابلس.

14. اندلاع المواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال في بزاريا بنابلس.

قلقيلية

15. اندلاع مواجهات في عزون.

جنين

16. اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الجدار الفاصل في جنين.

رام الله

17. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة بسجوت في رام الله.

الخليل

18. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية بالخليل.

19. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع الشلالة بالخليل.

20. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل.

21. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل.

22. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في حلحول بالخليل.

بيت لحم

23. اندلاع مواجهات في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

24. اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بمنطقة اللوزية في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

طولكرم

25. اندلاع مواجهات بالقرب من بوابة نتسانيعوز بطولكرم.

26. اندلاع مواجهات بالقرب من بوابة 104 غرب طولكرم.

27. تجدد واستمرار اندلاع مواجهات بالقرب من بوابة نتسانيعوز بطولكرم.

28. اندلاع مواجهات في منطقة مصانع جيشوري بطولكرم.

تصدي لاعتداءات المستوطنين ورفع أعلام فلسطينية:

1. تصدي الشبان للمستوطنين وقوات الاحتلال في بلدة حوارة بمدينة نابلس.

2. تصدي الشبان للمستوطنين وقوات الاحتلال في سلوان بالقدس.

3. تصدي الشبان للمستوطنين وقوات الاحتلال في الاقصى بالقدس.

4. تصدي الشبان للمستوطنين وقوات الاحتلال في باب السلسلة بالقدس.

5. شبان يهاجمون المستوطنين بالحجارة في حي الشيخ جراح بالقدس.

6. تصدي الشبان للمستوطنين وقوات الاحتلال في باب العامود بالقدس.

رفع أعلام فلسطينية:

1. رفع العلم الفلسطيني على حافلة للمستوطنين في القدس المحتلة.

2. رفع العلم الفلسطيني في حوارة بنابلس.

3. رفع العلم الفلسطيني في المسجد الاقصى.

4. رفع العلم الفلسطيني في دوار دير شرف قرب مستوطنة شافي شمرون بنابلس.

5. رفع العلم الفلسطيني في حاجز الزعيم قرب مستوطنة معاليه أدوميم في القدس.

6. رفع العلم الفلسطيني في باب العامود بالقدس.

7. رفع العلم الفلسطيني في دورا بالخليل.

8. رفع الاعلام الفلسطينية في جنين.

مظاهرات:

– القدس (العيساوية – البلدة القديمة – الاقصى – باب العامود – باب السلسلة - )

– بيت لحم المدينة وكذلك : (مخيم الدهيشة - )

– قلقيلية

– الخليل ( حلحول – بيت أمر – مخيم العروب - )

– جنين

– رام الله

– نابلس

– طوباس

العمليات النوعية:

1. مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بعبوات شديدة الانفجار.

2. استهداف قوات الاحتلال خلال المواجهات بعبوة محلية الصنع واصابة جندي بمخيم الدهيشة في بيت لحم

3. استهداف برج خرسا العسكري في بلدة دورا بالخليل بعبوة ناسفة محلية الصنع.

4. اصابة مستوطنة بالحجارة في قرية حوارة بنابلس.

5. إصابة مستوطن بالحجارة وتحطيم مركبته أثناء محاولته إزالة علم فلسطين في حوارة جنوب نابلس.

6. إصابة مستوطن رشقاً بالحجارة في شارع حجاي بالقدس.

7. إصابة حارس عضو الكنيست (ميري ريغيف) بجراح جرّاء استهدافٍ بالحجارة في باب العامود بالقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين