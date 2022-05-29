تقرير عبري: سقوط قتلى في "الأقصى" سيفجر الوضع برمته

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن المستوى السياسي لدى الاحتلال الإسرائيلي، أصدر اليوم الأحد توجيها لقواته باحتواء الوضع في الحرم القدسي.



وقالت صحيفة (ميكور ريشون) العبرية: إن "الحكومة طلبت من القوات الامتناع عن استخدام وسائل قد تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى سقوط قتلى، حتى في حالة كان هناك مواجهات عنيفة"، محذرة من أن سقوط قتلى سيفجر الوضع برمته".



واقتحم مئات المستوطنين اليهود، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، بمناسبة ذكرى احتلال شرقي المدينة عام 67.



وذكرت مصادر محلية، بأن "المصلين والمعتكفين المحاصرين واجهوا الاقتحامات بالتكبيرات والهتافات للأقصى".



يشار إلى أن جماعات يهودية ستنظم "مسيرة الأعلام" بالقدس، اليوم، لإحياء ما يسمى يوم "توحيد القدس"، وهو ذكرى استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على الجزءَ الشرقي من المدينة، بعد احتلاله في حرب حزيران/يونيو 1967.

المصدر / فلسطين أون لاين