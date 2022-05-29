في فترة الاقتحام الصباحية.. رفع علم الاحتلال وإقامة شعائر تلمودية بـ"الأقصى"

رفع عشرات المستوطنين علم الاحتلال الإسرائيلي في ساحات الأقصى صباح اليوم الأحد، فيما أقيمت شعائر تلمودية فردية وجماعية في ساحاته بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي والتي قمعت المرابطين وحاصرت المصلى القبلي وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية على من بداخله.

ولأول مرة يتم رفع علم الاحتلال خلال اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم، دون تدخل من شرطة الاحتلال، فيما سمحت الأخيرة للمستوطنين بتأدية شعائر تلمودية والانبطاح في ساحات الحرم وما يسمى بـ"السجود الملحمي".

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين في الفترة الصباحية، حيث أظهرت إحصاءات منظمات "الهيكل" المزعوم أن حوالي 1800 مستوطن اقتحموا الأقصى في الفترة الصباحية.

وفي السياق، اقتحم عضو "الكنيست" المتطرف، إيتمار بن غفير بالإضافة إلى مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وانتشرت عناصر وحدات التدخل السريع في ساحات الحرم، وفي محيط المصلى القبلي وتمركزت في محيطه ومنعت من الفلسطينيين الاقتراب والدخول إليه بعد إغلاقه بالسلاسل.

تمكن العديد من المرابطين من كسر الأقفال التي وضعها عناصر شرطة الاحتلال على أبواب المصلى القبلي، حيث تم قمعهم بالغاز المدمع، فيما أعاد عناصر شرطة الاحتلال إغلاق أبواب المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية.

وللمرة الاولى، ظهر مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، رغم ادعاء سلطات الاحتلال بوجود قرار بمنع مثل هذه الطقوس.

واعتقلت شرطة الاحتلال 10 فلسطينيين من ساحات الأقصى، فيما تمادت مجموعات من المستوطنين بالعربدة والاعتداءات على الفلسطينيين، حيث أصيب العشرات بالاختناق والحروق عقب قيام المستوطنين برش غاز الفلفل على المصلين عند باب الحديد بالأقصى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال رائد حجازي من شارع صلاح الدين.

إلى ذلك، قام عناصر شرطة الاحتلال بكسر أقفال مئذنة باب المغاربة واعتلاء أسطح المسجد القبلي المحاصر. فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان عند باب الساهرة.

واقتحمت المصلى القبلي من جهة باب الجنائز وأطلقت الغاز والرصاص المطاطي اتجاه المعتكفين داخله، واعتدت بالضرب على المعتكفين بساحات الحرم.

ودعت منظمات "الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات جماعية وبأعداد كبيرة للأقصى خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، وتأدية شعائر تلمودية داخله وعلى أبوابه، قبيل "مسيرة الأعلام" الاستفزازية للمستوطنين عصر اليوم الأحد.

وتجمع المئات من المستوطنين منذ ساعات الصباح في ساحة البراق بانتظار الدور لاقتحام الأقصى، فيما أشرف المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، من جهة باب المغاربة على عمليات توفير الحماية والحراسة للمستوطنين المقتحمين للأقصى.

إلى ذلك، قامت شرطة الاحتلال من الصباح الباكر بنصب حواجز عسكرية عند أبواب القدس القديمة، حيث يقوم عناصرها بتفتيش وتدقيق بالهويات لكل من يدخل من منطقة باب العامود، يتم السماح في الدخول فقط لمن يسكن في البلدة القديمة، فيما لا يتم تفتيش المستوطنين الذين يسمح لهم التنقل بحرية.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، انتشرت قوات الاحتلال عند باب العامود وشددت إجراءاتها على الوافدين للقدس القديمة، كما نصبت حواجز عسكرية داخل أسوق البلدة القديمة وعلى الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى ومنعت من الشبان والفتية الدخول لساحات الحرم لتأدية صلاة الفجر، حيث سمحت فقط للمسنين ولمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما الدخول والصلاة في الأقصى.