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كمال الخطيب: من يمتحن شعبنا في حبه للقدس جاهل

29 مايو 2022 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
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الشيخ كمال الخطيب

قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب، اليوم الأحد: إن "من يمتحن شعبنا الفلسطيني في حبه وعشقه للقدس والمسجد الأقصى، جاهل ومراهق ومغرور"، وذلك تزامنا مع بدء اقتحامات المستوطنين للمسجد اللأقصى وقبيل تنظيم مسيرة الأعلام الاستيطانية.

وتابع الخطيب في بيان صحفي: "سيظل المحتل يتجرع مرارة وحسرة أفعاله، التي ستترتب على ذلك الجهل وعلى هذه المراهقة والغرور، وليس له أن يلوم أحدا إلا نفسه"، مستدركاً: "نحن إلى الفرج أقرب فأبشروا".

وفي وقت سابق، دعت القوى والوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، للنفير العام، وتصعيد المواجهة على نقاط التماس؛ ردا على مسيرة الأعلام في القدس.

كما طالبت الفلسطينيين بتفعيل الإرباك على الطرق الالتفافية والحواجز؛ نصرة للقدس، ورفع العلم الفلسطيني في الفعاليات والمسيرات الشعبية كافّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سيف القدس #مسيرة الأعلام #كما الخطيب

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