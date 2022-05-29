ارتفاع سعر ليتر الوقود بـ66  أغورة في (إسرائيل)

ترتفع أسعار الوقود في دولة الاحتلال فجر يوم الأربعاء المقبل، الأول من شهر حزيران/ يونيو 2022، بـ66 أغورة لليتر الواحد؛ إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 7.72 شيقل.

وترتفع أسعار الوقود بهذا الشكل الحاد، بنسبة 10% مقارنة مع الشهر الماضي، و20% مقارنة مع شهر حزيران 2021، إذ بلغ سعر ليتر الوقود 6.13 شيقل.

الجدير ذكره أن أسعار الوقود تُحدد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين