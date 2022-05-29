فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير عبري: سقوط قتلى في "الأقصى" سيفجر الوضع برمته

"المنظمات الأهلية": ما يتعرض له الأقصى والمقدسات هدفه تكريس أمر واقع

مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من القدس

في فترة الاقتحام الصباحية.. رفع علم الاحتلال وإقامة شعائر تلمودية بـ"الأقصى"

كمال الخطيب: من يمتحن شعبنا في حبه للقدس جاهل

وظائف شاغرة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

"حماية" يدين المستوطنين لباحات "الأقصى"

ناصر الدين: أبلغنا الوسطاء أنّ ما يقوم به الاحتلال لعب بالنار

ارتفاع سعر لتر الوقود بـ66 أغورة في (إسرائيل)

السنغالي ساديو ماني يلمح إلى رحيله عن ليفربول

إعلان فيسبوك داخلي

ارتفاع سعر لتر الوقود بـ66 أغورة في (إسرائيل)

29 مايو 2022 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
...

ترتفع أسعار الوقود في دولة الاحتلال فجر يوم الأربعاء المقبل، الأول من شهر حزيران/ يونيو 2022، بـ66 أغورة لتر الواحد؛ على إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر لتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 7.72 شواقل.

وترتفع أسعار الوقود بهذا الشكل الحاد، بنسبة 10% مقارنة مع الشهر الماضي، و20% مقارنة مع شهر حزيران 2021، إذ بلغ سعر لتر الوقود 6.13 شواقل.

الجدير ذكره أن أسعار الوقود تُحدد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#إسرائيل #أسعار #وقود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر