ارتفاع سعر لتر الوقود بـ66 أغورة في (إسرائيل)

ترتفع أسعار الوقود في دولة الاحتلال فجر يوم الأربعاء المقبل، الأول من شهر حزيران/ يونيو 2022، بـ66 أغورة لتر الواحد؛ على إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر لتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 7.72 شواقل.

وترتفع أسعار الوقود بهذا الشكل الحاد، بنسبة 10% مقارنة مع الشهر الماضي، و20% مقارنة مع شهر حزيران 2021، إذ بلغ سعر لتر الوقود 6.13 شواقل.

الجدير ذكره أن أسعار الوقود تُحدد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين