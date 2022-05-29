وظائف شاغرة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

إعلان توظيف صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يعلن فيه عن توفر وظيفة شاغرة مؤقتة لمساعد احصائي عدد (2) للعمل في مكتب الجهاز في محافظة غزة على بند العقود.

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس أو ماجستير كحد اقصى في الإحصاء بكافة فروعه او الاقتصاد أو رياضيات تطبيقية في الاقتصاد أو علم السكان.

- معرفة في برامج الحاسوب العاملة تحت بيئة Windows.

- إلمام جيد باللغة الإنجليزية.

- يفضل من لديه خبرة سابقة في مجالات الإحصاء وبرامج التحليل الاحصائي.

- مهارات اعداد وكتابة التقارير والتوثيق والبحث العلمي.

- القدرة على العمل ضمن فريق وبروحه.

- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.

تعليمات عامة للراغبين بتقديم طلبات العمل:

1. تقديم طلب توظيف الكتروني من خلال الموقع الالكتروني للجهاز وذلك من خلال الضغط ( هنا ) علما انه لن يتم استقبال اي طلب توظيف ورقياً.

2. يتم تحميل كافة الوثائق الثبوتية كشف علامات الشهادة الثانوية العامة (التوجيهي)، كشف علامات الشهادة الجامعية، صورة عن الهوية او جواز السفر، صورة شخصية، صورة عن الدورات التدريبية، صورة عن الخبرات السابقة.

3. على من تقدم بطلب توظيف الكتروني سابق للعمل في الجهاز خلال الأعوام السابقة ويرغب بالتنافس على الوظيفة أعلاه يرجى تحديث بيانات الطلب.

4. يشترط في المتقدم ان لا يكون موظفاً في القطاع الحكومي (مدني/عسكري).

5. يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم الاحد الموافق 29/05/2022 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 07/06/2022، علماً بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.

للاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام الاتية:

- المقر الرئيسي/ رام الله 2982700-02

- مكتب المحافظات الجنوبية/غزة 08-2641087/8/9