السنغالي ساديو ماني يلمح إلى رحيله عن ليفربول

ذكرت تقارير إنكليزية، أن الدولي السنغالي ساديو ماني في طريقه للرحيل عن ناديه الحالي ليفربول الإنكليزي، بنهاية الموسم الجاري.

وأشار موقع ترانسفير نيوز إلى أن اللاعب أخبر زملاؤه في الفريق بالرحيل، وذلك عقب نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمس، والتي خسرها الريدز أمام ريال مدريد.

وتأتي هذه الأنباء لتتوافق مع تصريحات اللاعب عقب نهاية المواجهة ضد الريال، والتي توجه فيها بالشكر إلى جماهير ومدرب ليفربول على كل شيء، متمنياً التوفيق للجميع في القادم.

ويبقى نادي بايرن ميونيخ الألماني هو الوجهة الأقرب لماني في حال تأكد رحيله، حيث سبق وأن أشارت تقارير إلى ان ماني يعتبر هدفاً لبطل الدوري الألماني لاسيما مع قرب رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

المصدر / وكالات