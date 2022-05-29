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بدء "مسيرة الأعلام" في اللد بحراسة مشددة من جيش الاحتلال

29 مايو 2022 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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(مسيرة الأعلام) في اللد المحتلة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح يوم الأحد، بدء "مسيرة الأعلام" في مدنية اللد بالداخل الفلسطيني المحتل، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه المسيرة الاستيطانية، تمهيداً لـ "مسيرة الأعلام" المزمع انطلاقها عصر اليوم، في مدينة القدس المحتلة.

وتجهزت الجماعات الاستيطانية لتنظيم مسيرة أعلام في مدينة اللد، منذ أيام، كما تجولت مجموعات من المستوطنين بأعداد كبيرة، الأربعاء الماضي، في عدد من أحياء اللد التي يسكنها الفلسطينيون، حاملين الأسلحة.

وذكرت مصادر محلية، في وقت سابق، أنّ جماعات المستوطنين تتجهز للقيام بـ"مسيرة أعلام" في اللد حيث سيرفعون أعلام الاحتلال بالتزامن مع مسيرة الأعلام المقررة في مدينة القدس اليوم الأحد.

وفي هذا الصدد، أكّد أهالي اللد، أنّهم لن يسمحوا بمرور المسيرة في أحيائهم، محذرين من تكرار مشاهد هبة الكرامة التي حدثت في أيار العام المنصرم، والتي كانت نتيجة لاستفزازات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #اللد #مسيرة الأعلام

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