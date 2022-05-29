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4 عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.. والاحتلال يعترف بإصابة جنديين

29 مايو 2022 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شهدت الضفة الغربية من بعد فجر اليوم الأحد 4 عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

ووفق مصادر إعلامية، وقعت عمليات إطلاق النار في مدينة نابلس، شمالا، والخليل، وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

واعترف الاحتلال بإصابة جنديين، خلال عمليات إطلاق النار، دون أن يدلي بطبيعة هذه الإصابات.

ووفق مصادر عبرية، فقد أطلق مقاومون النار والأكواع الناسفة تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة، أصيب على إثرها الجنديان.

كما وأطلق مقاومون النار صوب حاجز بيت فوريك جنوبي نابلس، واستهدفوا سيارة للمستوطنين في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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