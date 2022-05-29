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"خطيب الأقصى" يدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين

29 مايو 2022 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
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الشيخ عكرمة صبري خطيب الأقصى (أرشيف)

دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، صباح اليوم الأحد، للحشد والنفير إلى المسجد للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحمايته.

وشدد الشيخ صبري، في تصريح صحفي، على ضرورة اجتهاد كل فلسطيني للوصول إلى "الأقصى" بكل السبل، بقوله: "لا بد من الحشد والنفير للتصدي لاقتحامات المستوطنين المستمرة وبكثافة".

وأشار إلى أنّ المستوطنين لا يجرؤون على اقتحام المسجد الأقصى دون حراسة مشددة.

يذكر أنّ أكثر من 200 مستوطن يتقدمهم المتطرف "إيتمار بن غفير"، اقتحموا  المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت قوات الاحتلال المتواجدة في المسجد الأقصى، المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت أربعة شبان من باب السلسلة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال، حواجز للتضييق على وصول المصلين الى المسجد الأقصى، كما منعت شبانًا من أم الفحم بالداخل المحتل من دخول البلدة القديمة في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #اقتحامات #نفير عام #مسيرة الأعلام

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