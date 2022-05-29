"بحر" يدعو الشعب الفلسطيني إلى النفير العام نحو "الأقصى"

دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، د. أحمد بحر، الشعب الفلسطيني بكل أطيافه، إلى النفير العام نحو المسجد الأقصى، وتكثيف التواجد فيه، ومواصلة الحشد والرباط للدفاع عنه، ازاء اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه للمسجد الأقصى، بما في ذلك (مسيرة الأعلام) المزمع تنفيذها عصر اليوم.

جاء ذلك خلال وقفة برلمانية لأعضاء المجلس التشريعي بغزة، اليوم الأحد، نصرة للمسجد الأقصى وتنديداً باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه عليه.

وقال بحر خلال كلمة له: إن شعبنا بكافة قواه موحد في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى و المقاومة بكل أذرعها أيديها على الزناد إذا ارتكب الاحتلال أي حماقة، مشيراً إلى أن وحدة ترابط الساحات ستفشل مخططات الاحتلال في القدس والأقصى.

وحذر من المساس بالمسجد الأقصى، داعياً البرلمانات العربية والدولية للعمل إلى نصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى والقدس، مطالباً الأنظمة العربية المطبعة بالعودة إلى رشدها قبل فوات الآوان.

المصدر / فلسطين أون لاين