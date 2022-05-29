"كتائب الناصر" تعلن التعبئة العامة واستنفار مجاهديها دفاعاً عن الأقصى

أعلنت "كتائب الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية، اليوم الأحد، "حالة التعبئة العامة، ورفع الجاهزية الميدانية، واستنفار مجاهديها، من أجل التصدي لأي حماقة صهيونية ترتكب بحق المسجد الأقصى".

وقال بيان للكتائب "لن نقف مكتوفي الأيدي، ونحن نشاهد مسجدنا الأقصى تدنسه قطعان المستوطنين والمتطرفين الصهاينة، وستظل أيدينا ضاغطة على الزناد استعداداً لأي طارئ".

وأضافت: "سنبقى الدرع لشعبنا، والسيف الذي يقطع دابر الأعداء وأعوانهم، ولن يغمض لنا جفن أو تلين لنا قناة، ونحن ندافع عن مسرى رسول الله".

يشار إلى أن جماعات يهودية ستنظم "مسيرة الأعلام" بالقدس، اليوم، لإحياء ما يسمى يوم "توحيد القدس"، وهو ذكرى ضمّ الاحتلال الإسرائيلي الجزءَ الشرقي من المدينة، بعد احتلاله في حرب حزيران/ يونيو 1967.

المصدر / فلسطين أون لاين