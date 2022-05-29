"الإعلامي الحكومي" يدعو لمواكبة استفزازات الاحتلال بالقدس

دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، وسائل الإعلام إلى مواكبة استفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في مدينة القدس، وضرورة ربطها مع مخططات المحتل الخبيثة بالتهويد واجتثاث الوجود الفلسطيني هناك ومحاولات المس بالمسجد الأقصى وبناء (الهيكل) المزعوم.

وأكد معروف في تصريح صحفي، اليوم الأحد، على ضرورة استحضار البعد العربي والإسلامي والمسيحي إعلاميا، مشيرا إلى أن قضية القدس تتجاوز في أهميتها نطاقنا المحلي وهي كانت على الدوام نقطة المركز في قضيتنا الوطنية والثابت الوطني الأهم في مقاومتنا للمحتل.

ولفت إلى ضرورة الإشارة أن الشعب الفلسطيني يرد على الاعتداء ويقاوم في وجه مخططات الاحتلال، ويستخدم حقه الإنساني والقانوني الطبيعي بالدفاع عن نفسه ومقدساته، وأن الاحتلال وحكومته ومستوطنيه يتحملون وحدهم مسؤولية هذه الأحداث وكل ما يترتب عليها جراء إصرارهم على استفزاز مشاعر شعبنا الدينية تجاه مقدساته.

وحث معروف، النشطاء وأبناء الشعب الفلسطيني بالقدس على "تكثيف الوجود الميداني في مواقع الأحداث والسعي الدؤوب لتوثيق كل ممارسات المحتلين العدوانية ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ليرى العالم حقيقة هذا المحتل ومدى العقلية الإجرامية التي تحكم قادته".

المصدر / فلسطين أون لاين