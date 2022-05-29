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"حماس": معركتنا من أجل القدس و"الأقصى" مقدسة ومفتوحة مع الاحتلال

29 مايو 2022 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، أن "معركتنا من أجل القدس والأقصى مقدسة، ومفتوحة مع الاحتلال لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وقال في بيان صحفي مقتضب وصل "فلسطين أون لاين": "إن المواقف الثابتة للمقاومة الفلسطينية ورسائلها الواضحة للاحتلال والتضحيات العظيمة لشعبنا وأهلنا في القدس التي تتجسد في باحات المسجد الأقصى وعلى بواباته، تمثل استعداد وجاهزية شعبنا الفلسطيني ومن خلفه المقاومة الباسلة للدفاع عن الأقصى ودفع ثمن تطهيره من دنس الاحتلال".

وأشاد برهوم بـ"صمود متواصل وبطولات مستمرة يسطرها الشباب المقدسي والمرابطين والمرابطات في القدس المحتلة وداخل باحات المسجد الأقصى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #القدس #مسيرة الأعلام

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