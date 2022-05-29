تسبب حادث سير مروع بوفاة عريس قبل ساعات من زفافه في الأردن، مما أثار موجة من التعاطف معه على مواقع التواصل.

ونشرت وكالة عمون الإخبارية فيديو مسجل عبر كاميرا مراقبة يظهر لحظة وقوع الحادث الذي تسبب بوفاة العريس الذي يدعى "منذر السبيله".

ويظهر الفيديو اصطدام سيارة مسرعة بشاحنة لدى التفافها من فتحة على جانب الطريق في الليل.

الحادث الذي ادى الى وفاة الشاب منذر قبل زفافه بـ 24 ساعة pic.twitter.com/fIaGRQWBb1 — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) May 28, 2022

وذكرت الوكالة أن الفيديو يظهر "الحادث الذي أدى إلى وفاة الشاب منذر قبل زفافه بـ 24 ساعة".

وفي انتقاد لضعف تنظيم الطرقات في الأردن، تساءلت مستخدمة تدعى "فايزة" قائلة: "متى رح (سوف) تتسكر (تغلق) كل الفتحات في الشوارع الرئيسية؟".

وتفاعل مغردون مع وفاة العريس منذر، وتبين أن هناك شخص آخر من أقاربه توفي أيضا في الحادث ويدعى "وزان".

وذكر موقع "خبرني" في منشور على تويتر، أنه "في يوم زفافه (السبت)، تم تشييع جثمان الرقيب منذر محمـد عسكـر السبيلة، والذي توفي اثر حادث سير مؤسف، الجمعة".

المصدر / وكالات