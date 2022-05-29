أوكرانيا تؤكد استمرار القتال للسيطرة على سيفيرودونتسك

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، إن القتال في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا ما زال مستمرا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية يوم السبت.

وقالت الهيئة في بيان على صفحتها على فيسبوك "شنت القوات الروسية عمليات هجومية في منطقة مدينة سيفيرودونتسك باستخدام المدفعية"، بحسب رويترز.

وكان حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا قال، الجمعة، إن القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك، التي قال الحاكم سابقا إن 90 بالمئة من مبانيها تعرضت للدمار.

وتشتد المعارك في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، حيث أكدت موسكو السبت أنّ الانفصاليين الموالين لها سيطروا على بلدة ليمان الاستراتيجيّة التي تشكّل معبراً نحو مدينتَي سلوفيانسك وكراماتورسك الكبريين.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة في بيان "عقب العمليات المشتركة لوحدات ميليشيا جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، حررت بلدة ليمان تماما من القوميين الأوكرانيين" مؤكدة بذلك ما سبق أن أعلنه الانفصاليون الموالون لموسكو الجمعة.

وكان زيلينسكي أقر في خطاب بالفيديو الجمعة بأن "الوضع في دونباس صعب جدا"، لكنه أضاف "إذا كان المحتلون يعتقدون أن ليمان وسيفيرودونيتسك ستصبحان لهم فهم مخطئون. دونباس ستكون أوكرانية".

المصدر / وكالات