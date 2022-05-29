3 إصابات إحداها خطيرة خلال اقتحام مخيم الدهيشة

أصيب فتى بجراح خطيرة، اليوم الأحد، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.

ووفق مصادر محلية؛ فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بينها وبين الشبان الفلسطينيين، وإصابة فتى بعيار ناري في الصدر، حيث وُصفت جراحه بالخطيرة.

وأضافت المصادر أن شابين آخرين أصيبا في القدم برصاص الاحتلال، ونقل الثلاثة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وتشهد مدن الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية، يتخللها تنفيذ اعتقالات، واندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين