رحيل نجم الأهلي الفلسطيني السابق حسين الريفي

توفي المدافع حسين الريفي لاعب النادي الأهلي الفلسطيني السابق في الثمانينات وبداية التسعينات مساء السبت، بجلطة قلبية عن عمر ناهز 60 عاماً.

وعاني الريفي من مرض القلب لفترة طويلة، وأصيب بجلطة مفاجئة، ونقل على إثرها لمستشفى الشفاء بغزة، ومكث لساعات قليلة، ولم تتحسن حالته إلى أن فارق الحياة.

ومارس الريفي مهنة التدريب لفترة قصيرة مع الأهلي، والجلاء، علماً أن نجله جمال توفي قبل عدة أعوام، وكان لاعباً في صفوف عدة أندية أبرزها خدمات الشاطئ، والنصيرات، والزيتون.

ونعت الأسرة الرياضية الفلسطينية عامة، وإدارة النادي الأهلي الفلسطيني اللاعب الريفي، أحد أبرز من لعبوا في مركز "الليبرو".

وبدأ الريفي حياته الكروية في النادي الأهلي منذ تأسيسه عام 1974 في صفوف الناشئين، وتدرج إلى أن وصل للفريق الأول.

وساهم الريفي في فوز الأهلي بلقب أول بطولة دوري تصنيفي موسم 1981-1982، مع مجموعة من كبار لاعبي كرة القدم الفلسطينية.

ولعب الريفي ضمن صفوف منتخب غزة في مواجهة منتخب الضفة الغربية في بداية الثمانينات، كما مثل نادي غزة الرياضي في بطولة الاستقلال التي نظمها نادي الوحدات الأردني عام 1986م.

المصدر / فلسطين أون لاين