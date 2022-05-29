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قبيل "مسيرة الأعلام".. الاحتلال يستنفر قواته وينشر القبة الحديدية

29 مايو 2022 . الساعة 02:38 بتوقيت القدس
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قالت مواقع عبرية، إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزّة وجنوب لبنان الأحد، إثر تنظيم مسيرة الأعلام التي ستمر من باب العامود وأحياء القدس القديمة.

وهددت فصائل المقاومة الفلسطينية في وقت سابق، بالرد، مؤكدة أن كافة الخيارات والسيناريوهات مطروحة على الطاولة.

كما وعززت قوات جيش الاحتلال، مساء أمس السبت، بطاريات القبة الحديدية في كافة مناطق فلسطين المحتلة.

وبدأت قوات شرطة الاحتلال، مساء أمس، بنشر الحواجز الحديدية في شارع السلطان سليمان استعدادا لتأمين مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين.

وجنّدت شرطة الاحتلال الآلاف من عناصرها في مدينة القدس المحتلة واستنفرت 3 ألوية من قوات الاحتياط لتأمين مسيرة المستوطنين.

وفي سياق متصل، سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لعضو الكنيست المستوطن إيتمار بن جبير، باقتحام المسجد الأقصى اليوم الأحد.

ودعت جماعات استيطانية لاقتحام باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد في ذكرى احتلال شرق القدس عام 1967.

ومن المتوقع، أن يدخل المستوطنون المقتحمون إلى باحات المسجد الأقصى، على فترتين زمنيتين، الأولى منذ الساعة السابعة صباحا حتى الحادية عشر ظهرًا، والثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الثانية والنصف ظهرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #الضفة الغربية #مسيرة الاعلام

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