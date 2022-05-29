برشلونة يهنئ الريال بلقب دوري الأبطال

حرص نادي برشلونة الإسباني على تهنئة غريمه التقليدي ريال مدريد بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ليفربول الإنجليزي.

وحقق النادي الملكي فوزاً صعباً على نظيره ليفربول بهدف دون مقابل، أحرزه فينيسيوس جونيور في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت بملعب فرنسا في النهائي.

وكتب برشلونة عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تهانينا لريال مدريد على فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الليلة من ملعب فرنسا".

ومن الجدير بالذكر أن ريال مدريد توج بلقب دوري الأبطال للمرة 14 في تاريخه، وبفارق 7 ألقاب عن أقرب ملاحقيه ميلان الإيطالي الذي يعد ثاني أكثر الفرق فوزًا بالبطولة برصيد 7 بطولات.

المصدر / فلسطين أون لاين