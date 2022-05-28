الهندي: كل الاحتمالات مطروحة و سنواجه مخططات الاحتلال

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني سيواجه كل مخططات الاحتلال، لافتاً الى أن كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة.

وأضاف الهندي في لقاء عبر الميادين، أن الاحتلال يستهين بتهديدات المقاومة وهذه الاستهانة أصبحت حسرة عليه.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواجه كل إجراءات ومخططات الاحتلال، مضيفًا "هذا العام سيكون على أعلى مستوى وهناك دعوات لرفع الأعلام الفلسطينية ومواجهات في الداخل المحتل".

وشدد أن شعبنا الفلسطيني موحد ضد المسيرة واقتحامات الأقصى على اعتبار أن القدس هي العنوان والعصب الحساس، لافتًا إلى، أن أحرار العالم يعبرون عن تظلمهم من سياسة أميركا و"إسرائيل" التي تصل لدولهم.

وتابع:" قضية فلسطين ليست فقط قضية الفلسطينيين وحدهم وليست قضية العرب وحدهم بل هي قضية العالم بأسره، في المؤتمرات الاقتصادية في العالم كنا نرى أعلام فلسطين وهذا يدل على أن هذه القضية هي عالمية".

وذكر الهندي، أن (إسرائيل) تشعر بحسرة كبير من ارتدادات معركة "سيف القدس"، واصفًا حكومة الاحتلال بالهجينة وحساباتها غير منسجمة.

وأكمل:" يتوجه مئات المستوطنين الآن من حائط البراق إلى منطقة باب العامود، عبر المرور بالحي الإسلامي في البلدة القديمة، لافتًا إلى، أن كل الاحتمالات موجودة على الطاولة، وكل كلمة من السيد نصر الله العدو الإسرائيلي يأخذها بكل ثقة.

ودعا الهندي، أبناء شعبنا في القدس للدفاع عن المسجد الأقصى والتواجد في البلدة القديمة لردع الاحتلال ومستوطنيه عن تنفيذ مخططاتهم"، مضيفًا " على الأرض تتحقق الوحدة الفلسطينية وكتائب جنين وطولكرم ونابلس العسكرية هي دليل على ذلك".

وشدد أن أوهام التسوية سقطت دون رجعة وأن منظمة التحرير ذابت بالسلطة، لافتًا إلى، أن فتح أمام اختبار حقيقي ونأمل أن ينخرط شباب فتح بالمقاومة والمواجهة.

وأضاف "لا تستطيع السلطة أن تتخذ أي موقف يحاول أن يلتقي جزئياً مع الفلسطينيين الذين يقاومون العدو".

وأردف الهندي بالقول:" مشكلتنا مع سياسات السلطة فمسار الشراكة والتنسيق الأمني مع العدو هو القائم، نريد سياسات تتصالح مع الشعب الذي يواجه الاحتلال في مدن الضفة المحتلة".

وبين أن مستقبل السلطة واضح لأن وظيفة السلطة وظيفة أمنية، وهي لن تستطيع اتخاذ مواقف تتوافق مع الشباب المنتفض في الميدان.

وتابع "في الميدان وعلى الأرض تتحقق الوحدة الميدانية في مواجهة العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين