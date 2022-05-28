مزهر: الوساطات لم تقدم أي حل حتى اللحظة بشأن لجم الاحتلال

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، مساء اليوم السبت، أن الوساطات لم تقدم أي حل بشأن وقف مسيرة الأعلام الاستيطانية المقرر أن ينظمها الاحتلال يوم غدٍ في مدينة القدس .

وقال مزهر في تصريح مقتضب، حتى "هذه اللحظة الوساطات لم تقدم أي حل بشأن لجم الاحتلال.

وأضاف أن "كل خيارات المقاومة حاضرة لردع الاحتلال في حال ارتكابه حماقة بشأن الأقصى غدا".

ولم يشر القيادي في الشعبية لهوية الوسطاء، لكن مصادر عدة ذكرت أن مصر وقطر تقود حراكاً لوضع حد لمسيرة الأعلام الاستفزازية.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الجمعة، أن "مسيرة الأعلام في القدس ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار التي تم تحديده".

وأوضح مكتب بينيت في بيان صحفي له، أن بينيت "أجرى مشاورات هاتفية لتقييم الأوضاع مع وزير الأمن الداخلي ومفتش الشرطة وقائد شرطة القدس والسكرتير العسكري ومسؤولين آخرين كبار، عشية حلول يوم القدس وإقامة مسيرة الأعلام يوم الأحد".

المصدر / فلسطين أون لاين