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مسيرات وسط قطاع غزة احتجاجاً على مسيرة الأعلام بالقدس

28 مايو 2022 . الساعة 22:23 بتوقيت القدس
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جانب من وقفة بمخيم البريج ضد مسيرة الأعلام الاستيطانية

خرجت مسيرات غاضبة، في مناطق عدة بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، احتجاجاً على إقامة مسيرة الأعلام الاستيطانية في مدينة القدس غداً الأحد.

وانطلقت المسيرات في دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة، بمشاركة المئات من المواطنين، الذين رفعوا لافتات تحذر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى.

وأحرق المتظاهرون في دير البلح، صوراً لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير جيشه بيني غانتس.

وأكد المتحدثون في كلمات بالمسيرات، استعداد الفلسطينيين لمواجهة عدوان المستوطنين وقوات الاحتلال في القدس، وحملوا قادة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات التصعيد المتوقع حال سمح الاحتلال بسير المسيرة كما يخطط المستوطنون.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس يوم غد الاحد الساعة الرابعة عصراً، في الوقت الذي يؤكد الفلسطينيون استعداداهم للتصدي لاستفزازات المستوطنين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #القدس المحتلة #مسيرة الأعلام

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