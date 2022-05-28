لمواجهة مسيرة الأعلام.. هنية: كل الخيارات على الطاولة وجاهزون لكل السيناريوهات

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، أن كل الخيارات على الطاولة ومستعدون للسيناريوهات كافة، لمواجهة مسيرة الأعلام الاستيطانية المزمع تنظيمها يوم غد في مدينة القدس.

وقال هنية في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، "إن الاحتلال يريد أن يجعل من مسيرة الأعلام محطةً لتخطي منجزات معركة "سيف القدس" وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة، ولكننا نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الاقصى حق لنا وملك أيدينا".

وشدد هنية على أن أمام شعبنا خيارات عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى، متابعاً "لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف غدًا (الأمة والشعب والمقاومة) وجاهزون لكل السيناريوهات".

وأضاف "نعتبر أن رأس الحربة هم أهلنا في القدس الذين لم يترددوا يومًا في الدفاع عن الأقصى والضفة وال48 امتداد شعبي وميداني مفتوح على كل المستويات، وستظل غزة الدرع والسيف".

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس: "نحن نتعامل مع احتلال طال زمانه وحان زواله والفعل المقاوم انطلق مبكرًا وما زال لتحقيق الحرية والعودة وإعلان القدس عاصمة لكل فلسطين بل ومهوى قلوب الأمة جمعاء".

المصدر / فلسطين أون لاين