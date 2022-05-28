فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لمواجهة مسيرة الأعلام.. هنية: كل الخيارات على الطاولة وجاهزون لكل السيناريوهات

مصادر لـ"فلسطين أون لاين": المقاومة تطلق صواريخ تجريبية لتطوير قدراتها.. كم عددها؟

المئات من فقهاء المسلمين وعلمائهم يعقدون مؤتمرا رفضا لـ"مسيرة الأعلام"

إصابة مستوطن في قلقيلية ومواجهات مع المستوطنين في نابلس

مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

مشعل يدعو شعوب الأمة للتضامن ميدانياً مع الأقصى

تفاصيل وفاة 4 مقدسيين جنوب النقب

قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتداهم عدة منازل

الكشف عن قاعدة سرية للطائرات المسيّرة العسكرية.. أين موقعها؟

المبادرة الوطنية: الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكريس ضم واحتلال القدس

إعلان فيسبوك داخلي

لمواجهة مسيرة الأعلام.. هنية: كل الخيارات على الطاولة وجاهزون لكل السيناريوهات

28 مايو 2022 . الساعة 21:06 بتوقيت القدس
...

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، أن كل الخيارات على الطاولة ومستعدون للسيناريوهات كافة، لمواجهة مسيرة الأعلام الاستيطانية المزمع تنظيمها يوم غد في مدينة القدس.

وقال هنية في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، "إن الاحتلال يريد أن يجعل من مسيرة الأعلام محطةً لتخطي منجزات معركة "سيف القدس" وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة، ولكننا نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الاقصى حق لنا وملك أيدينا".

وشدد هنية على أن أمام شعبنا خيارات عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى، متابعاً "لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف غدًا (الأمة والشعب والمقاومة) وجاهزون لكل السيناريوهات".

وأضاف "نعتبر أن رأس الحربة هم أهلنا في القدس الذين لم يترددوا يومًا في الدفاع عن الأقصى والضفة وال48 امتداد شعبي وميداني مفتوح على كل المستويات، وستظل غزة الدرع والسيف".

 وقال رئيس المكتب السياسي لحماس: "نحن نتعامل مع احتلال طال زمانه وحان زواله والفعل المقاوم انطلق مبكرًا وما زال لتحقيق الحرية والعودة وإعلان القدس عاصمة لكل فلسطين بل ومهوى قلوب الأمة جمعاء".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#حماس #القدس المحتلة #اسماعيل هنية #سيف القدس #مسيرة الأعلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة