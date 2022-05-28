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حماس: الإصرار على تسيير "مسيرة الأعلام" سيُدفّع الاحتلال ثمنًا باهظًا

28 مايو 2022 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تسيير مسيرة الأعلام الاستيطانية -يوم غد الأحد- في مسارها "سيدّفعه الثمن باهظاً".

وقال القانوع في تصريح صحفي، اليوم السبت، على "الاحتلال التقاط رسائل المقاومة جيداً وأن يعي تداعيات أي معركة قادمة ويستخلص ما جرى من معركة سيف القدس".

وأضاف أن "سلوك الاحتلال الصهيوني في الميدان وتجاوزاته هو المعيار وشعبنا بأكمله سينخرط في معركة الدفاع عن الأقصى وحمايته من تغول الاحتلال وجرائم قطعان مستوطنيه".

وجدد التأكيد أن أيّ مساس صهيوني بالمسجد الأقصى المبارك أو محاولة تغيير الواقع فيه سيفجّر معركة جديدة مع الاحتلال يتحمل تبعاتها.

وشدد القانوع، أن "الأقصى دونه أروحنا ولن نترك المرابطين وأهل القدس وحدهم في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس المحتلة #عبد اللطيف القانوع

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