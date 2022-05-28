المبادرة الوطنية: الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكريس ضم واحتلال القدس

قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني لن يسمح لمسيرة المستعمرين المستوطنين الإسرائيليين غدا بتكريس احتلال وضم القدس.

وقالت المبادرة في بيان لها، وصل فلسطين أون لاين: مسيرة الأعلام التي ينظمها المستعمرون تمثل خرقًا مكررًا للقوانين الدولية و الإنسانية لأنها تسعى لتكريس الاحتلال غير الشرعي للقدس و ما أنتجه من استيطان استعماري وللاحتفال بالقرار غير الشرعي و غير القانوني بضم القدس.

وقال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية: إصرار حكومة بنيت على تنفيذ المسيرة غير الشرعية عبر باب العامود وشوارع القدس القديمة يمثل تصعيدا و استفزازا مقصودا لمشاعر الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يمنع فيه جنود الاحتلال الفلسطينيين من رفع الأعلام الفلسطينية سواء في القدس ومدن الداخل أو في شوارع الضفة الغربية، وحمل البرغوثي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج تصرفاتها.

ودعت المبادرة الوطنية إلى التصدي للمستعمرين المستوطنين ومنعهم من تكريس احتلال القدس و ضمها مؤكدة أن مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده على أرض وطنه منع وسيمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته.

المصدر / فلسطين اون لاين