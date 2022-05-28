فلسطين أون لاين

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"ملحمة سيف القدس" .. كتائب القسام تنشر مشاهداً لجوقتها العسكري

28 مايو 2022 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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المصدر / فلسطين اون لاين
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#كتائب القسام #الجوقة العسكرية #الاحتلال الإسرائيلي

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