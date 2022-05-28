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"ملحمة سيف القدس" .. كتائب القسام تنشر مشاهداً لجوقتها العسكري
28 مايو 2022 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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المصدر / فلسطين اون لاين
#كتائب القسام
#الجوقة العسكرية
#الاحتلال الإسرائيلي
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