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بدران يدعو جماهير شعبنا للنفير ومواجهة الاحتلال في كل مكان

28 مايو 2022 . الساعة 15:51 بتوقيت القدس
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دعا عضو المكتب السياسي لحركة " حماس " حسام بدران جماهير شعبنا في مختلف المدن والقرى للحشد ومواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين، ورفع العلم الفلسطيني غدا الأحد.

وشدد بدران على أهمية المشاركة الشعبية الحاشدة في المظاهرات التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية والحراكات الشعبية غدا الأحد لمواجهة العدوان الصهيوني في القدس، وما يسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية، منوها أن المقاومة بكل أشكالها كفيلة بوضع حد للعربدة الصهيونية.

وقال إن قوى شعبنا متوحدة خلف قضية القدس، وفي خندق مواجهات العدوان الصهيوني الذي يتوعد باقتحام المسجد الأقصى وإقامة مسيرة استفزازية في طرق القدس المحتلة، وعند باب العامود.

وأشار بدران إلى أهمية الدعم والإسناد الشعبي والرسمي العربي والإسلامي لمقاومة شعبنا في الداخل، داعيا جماهير الأمة للتعبير عن رفضها للظلم والطغيان الصهيوني ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#القدس المحتلة #حسام بدران #الاحتلال الإسرائيلي

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