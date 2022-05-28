أكبر معمر في العالم يحتفل بعيد ميلاده

يستعد الفنزويلي خوان فيسينتي بيريز مورا، الذي منحته موسوعة غينيس للأرقام القياسية الأسبوع الماضي لقب أكبر معمر في العالم، للاحتفال بعيد ميلاده رقم 113 الجمعة.

ويتمتع بيريز مورا بصحة جيدة بحسب طبيبه المباشر، فيما له 41 حفيدًا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد.

وقال إنريكي غوزمان الطبيب بمصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر، فإنّ مورا يتمتع بصحة جيدة ولا يتعاطى أيّ أدوية، مضيفًا أنه "يبدو لي بصحة جيدة بوجه عام".

وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسميًّا أنّ خوان فيسنتي بيريز، من فنزويلا، هو أكبر رجل يعيش في العالم عمره 112 عامًا و253 يومًا، اعتبارًا من 4 شباط فبراير 2022. ويبلغ اليوم 112 عامًا و11 شهرًا و23 يومًا، بعد وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، الذي ولد في 11 شباط/ فبراير شباط 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير كانون الثاني وعمره 112 عامًا و 341 يومًا.

أما أكبر معمرة (أنثى) على قيد الحياة فهي كانت كين تاناكا (اليابان، 2 كانون الثاني/ يناير 1903) التي توفيت مؤخّرًا في 19 نيسان/ أبريل 2022 عن عمرٍ يناهز الـ119 عامًا.

وأصبحت أكبر سيدة معمرة جديدة على قيد الحياة وأكبر شخص سنًّا بشكل عام هي الأخت أندريه، باسم لوسيل راندون (فرنسا، 11 شباط/ فبراير 1904)، والتي أصبحت الآن رسميًّا أكبر شخص على قيد الحياة إذ تبلغ من العمر 118 عامًا و75 يومًا.

المصدر / وكالات