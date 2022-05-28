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روسيا تعلن السيطرة على مدينة كراسني ليمان الأوكرانية بالكامل

28 مايو 2022 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ظهر السبت، السيطرة على مدينة كراسني ليمان في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين بمنطقتي خيرسون (جنوبًا) وخاركيف (شمال شرق) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أنه تم أيضًا إسقاط مروحية من طراز "مي 8" في مدينة زابوروجيه، جنوب شرقي أوكرانيا، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وذكر أنّ قوات دونيتسك (موالية لموسكو) تمكنت بمساندة القوات الروسية من السيطرة على مدينة كراسني ليمان بدونيتسك بالكامل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#روسيا #أوكرانيا #كراسني ليمان

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