بيت لحم.. تشييع جثمان الشهيد الطفل زيد غنيم

شيّعت جماهير فلسطينية غفيرة، في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل زيد محمد غنيم (15 عامًا)، إلى مثواه.

وانطلق الموكب الجنائزي، من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي وصولًا إلى مسقط رأس الشهيد في منطقة البالوع ببلدة الخضر، حيث أُلقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة من قبل عائلته وأقاربه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في الجامع الكبير، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

يُذكر أنّ الشهيد غنيم ارتقى، مساء أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرقبة والظهر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، علمًا أنه تفاجأ بوجود جنود الاحتلال قربه، وأعدموه بدم بارد.

وعمّ الإضراب الشامل محافظة بيت لحم، منذ صباح اليوم وحتى الساعة الواحد ظهرًا، حدادًا على روح الشهيد غنيم، التزامًا بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي والقوى الوطنية في المحافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين