نهائي دوري أبطال أوروبا: 7 ألاف شرطي لتأمين المباراة النهائية

جنّدت السلطات الفرنسية نحو سبعة آلاف من رجال الشرطة لمراقبة المشجعين خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بين ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السبت على ستاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية، حيث من المتوقع أن يصل عدد مشجعي ليفربول الذين لا يحملون تذاكر إلى 40 ألف شخص.

وكانت مباراة ليفربول وريال مدريد مقررة أصلا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، لكنّ الاتحاد الأوروبي قرّر نقلها إلى العاصمة الفرنسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحصل 20 ألف مشجع فقط لكل من ليفربول وريال مدريد على بطاقات لدخول ملعب النهائي، في المقابل، أعدت سلطات مدينة باريس منطقة مشجعين واسعة لما يصل إلى 45 ألف متفرج من أنصار ليفربول على طول منطقة "كور دو فانسان"، وهو شارع رئيس في شرق باريس على بعد 10 كيلومترات من ملعب النهائي.

وأوضح نائب عمدة باريس إيمانويل غريغوار "الهدف هو التأكد من أنّ الأمور تسير على أفضل ما يُمكن".

وتتواجد منطقة المشجعين الثانية في الضاحية الشمالية لسان دوني حيث يقع ستاد دو فرانس، مخصّصة لمشجعي ريال مدريد الذين حصلوا على تذاكر قبل المباراة، سيتم فتح منطقة المشجعين هذه للجماهير المحلية بعد انتقال جماهير ريال مدريد إلى الملعب.

وسيتم إغلاق جادة الشانزيليزيه أشهر المناطق السياحية في باريس أمام المشجعين الإنكليز والإسبان خلال فترة ما بعد الظهر يوم المباراة.

ويبحث ريال مدريد عن تعزيز رقمه القياسي في المسابقة (13 لقبًا)، فيما يأمل ليفربول في إحراز لقبه السابع.

المصدر / وكالات