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غزة.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

28 مايو 2022 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع جمهورية مصر العربية (أرشيف)

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم السبت، أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاحد سيكون للحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (130) من الكشف الجديد رقم (2022/23) اضغط هنا.

وبينت الهيئة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21) اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وذكرت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، سيكون على النحو الآتي:

- الأحد 5/29: فحص الحافلات (باقي 2-5).

- الإثنين 5/30: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 5/31: فحص الحافلتين (9 و10).

ودعت الهيئة إلى التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وأنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مطالبة بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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