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موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

28 مايو 2022 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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نستعرض من خلال هذا التقرير، موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال موسم 2021-2022.

وقطع الفريقان شوطا كبيرا نحو الدور الختامي من المسابقة الأعرق على صعيد أندية العالم، أملا في اعتلاء منصة التتويج باللقب.

وموعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم هو العاشرة مساء بتوقيت فلسطين، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وفي دور الأربعة تخطى ريال مدريد عقبة مانشستر سيتي بطل إنجلترا بفوز مثير إيابا 3-1 بعد الخسارة في الذهاب 4-3.

في المقابل، اجتاز ليفربول نظيره فياريال الإسباني بعد الفوز 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وينقل نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، وbeIN Sports 2 HD Premium بتعليق العماني خليل البلوشي.

ويبحث ريال مدريد عن تعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب الـ14 في تاريخه، بينما يتطلع ليفربول لاعتلاء منصة التتويج للمرة السابعة، ليعادل إجمالي عدد ألقاب ميلان الإيطالي في البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#ليفربول #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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