حصيلة: 3 شهداء وإصابة 7 (إسرائيليين) خلال أسبوع بالضفة

شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدت لارتقاء 3 شهداء، وإصابة عدد من المستوطنين.

وبحسب حصيلة محلية، تصدّرت نابلس "جبل النار" بقراها وأحيائها مشهد التصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين ورفع العلم الفلسطيني.

وخلال أيام الأسبوع، استُشهد 3 فتية برصاص الاحتلال، وأُصيب 7 جنود ومستوطنين، فيما رصدت 98 نقطة مواجهة، و7 عمليات إطلاق نار، و19عملية إلقاء عبوات متفجّرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ويوم أمس الجمعة استُشهد الفتى زيد سعيد غنيم (15 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بينما أُحصيت 11 نقطة مواجهة في جنين ونابلس وقلقيلية ورام الله والقدس.

ونفّذ مقاومون عمليتي إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في مدينة جنين، وحاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وأُصيبت مستوطِنة بعد رشق مركبتها بالحجارة في بلدة حوارة التي تشهد منذ أيام مواجهات مع الاحتلال.

ويوم أمس الخميس أُحصيت 9 نقاط مواجهة في نابلس وقلقيلية والخليل وبيت لحم والقدس.

وأطلق مقاومون النار على مستوطنة بيت هداسا المُقامة على أراضي المواطنين في الخليل، ممّا أدّى لإصابة مستوطن بجراح.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في قلقيلية.

ويوم الأربعاء استُشهد الفتى غيث رفيق يامين (16 عامًا) برصاص الاحتلال في نابلس.

واندلعت مواجهات في 19 نقطة بالضفة الغربية شملت بيت لحم ونابلس ورام الله وقلقيلية والقدس.

ونفّذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بنابلس، والموقع العسكري قرب مسجد بلال بن رباح على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

كما استهدف الشبان قوات الاحتلال بأكواع متفجرة في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأُلقيت زجاجات حارقة صوب الاحتلال في مستوطنة "شافي شمرون"، والبلدة القديمة في الخليل، وبلدة دوما، وحاجز الأنفاق.

ويوم الثلاثاء، أُحصيت 25 نقطة مواجهة في نابلس وجنين وقلقيلية وبيت لحم ورام الله والقدس.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بنابلس.

كما أُلقيت زجاجات حارقة صوب مستوطنة "كرمي تسور"، ومحيط قبر يوسف، وبلدة جبع، وعزون، والرماضين الجنوبي، ومستوطنة "معاليه لبونة".

وأُصيب 5 مستوطنين بالحجارة، 4 منهم في حوارة، وواحد في المزرعة الشرقية.

أما يوم الإثنين، فأُحصيت 9 نقاط مواجهة في الخليل ورام الله وبيت لحم وجنين.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة الزبابدة في جنين.

وأُحصيت يوم الأحد 15 نقطة مواجهة في القدس ورام الله وبيت لحم وجنين وسلفيت ونابلس وأريحا وقلقيلية.

وألقى الشباب الثائر أكواعًا متفجرة صوب قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة العسكري في جنين.

فيما أُلقيت زجاجات حارقة على قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة راس كركر برام الله.

ويوم السبت استُشهد المقاوم أمجد وليد الفايد (17 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين.

ونفّذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين.

وأُحصيت 10 نقاط مواجهة في القدس ورام الله وبيت لحم وجنين وسلفيت وقلقيلية.

واستهدف الشبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في مدينة جنين، وبلدة حوسان، وحاجز الأنفاق، والعيسوية.

المصدر / فلسطين أون لاين