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المعتقلان "عواودة" و"ريان" يواصلان إضرابهما عن الطعام

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المعتقلان "عواودة" و"ريان" يواصلان إضرابهما عن الطعام

28 مايو 2022 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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الأسيران "عواودة" و"ريان" - أرشيف

يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ87، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ52، رفضا لاعتقالهما الإداري.

ورفضت محكمة الاحتلال مجددا التماس الأسير عواودة رغم خطورة وضعه الصحي، وأعادته مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، 

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

كما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الــ52 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب عن الطعام #أسرى #سجون الاحتلال

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