فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المعتقلون الإداريون يقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم الـ148

أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم.. ألم يتجدد وهواجس لا تغيب

التستّرُ بالألقابِ العلمية!

"كتب فلسطين".. منصة لجمع التراث الفلسطيني اللامادي

إثيوبيا تملأ سد "النهضة" لثالث مرة "قريباً"

استعدادات في الداخل المحتل للنفير العام غداً الأحد نحو القدس

اعتداءات للمستوطنين ومواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

اليابانية "شيغينوبو" تتنسم الحرية بعد سجنها 20 عاما.. ما قصتها مع الفلسطينيين؟

إضراب شامل يعم "بيت لحم" حداداً على روح الشهيد الطفل زيد غنيم

تفاعل واسع مع حلقة "قلب المعادلة" حول معركة "سيف القدس"

إعلان فيسبوك داخلي

المعتقلون الإداريون يقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم الـ148

28 مايو 2022 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لـ (محاكم) الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ148 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وإلى جانب مقاطعتهم للمحاكم، بدأ المعتقلون الإداريون بتنفيذ خطوات نضالية، من خلال برنامج يستند على العصيان والتّمرد، ونفذوا أول خطواتهم بالامتناع عن الوقوف إلى العدد يوم الثلاثاء الماضي، علما أنهم كانوا قد أعلنوا عن خطوات نضالية لتعزيز خطوة مقاطعة الـ(محاكم)، من خلال خطوات العصيان والتّمرد، حيث سيتم الإعلان عن كل خطوة مقرّرة يوم تنفيذها.

وتشكل مقاطعة (محاكم) الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لـ(محاكمها) كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا مطلع العام الجاري، يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#سجون الاحتلال #محاكم الاحتلال #المعتقلون الإداريون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة