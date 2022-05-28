إثيوبيا تملأ سد "النهضة" لثالث مرة "قريباً"

أعلن مدير سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو أمس الجمعة أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيرا إلى احتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد.

واستعبد المسؤول الإثيوبي في تصريحاته "إيقاف عملية الملء الثالث معتبرا أنها عملية تلقائية".

وقال إن "السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، مضيفا أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان".

وأشار إلى أن تصريحات مصر والسودان بشأن "خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا"، موضحا أن بلاده "لم تتخط ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء".

وكانت القاهرة جددت تأكيدها على أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يرتبط بـ"قضية وجودية" لمصر وشعبها، فيما لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد الذي يثير قلق دولتي المصب على حصصهما من الماء.

وفي فبراير الماضي، بدأت إثيوبيا إنتاج الكهرباء من السد الذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات.

واتهمت وزارة الخارجية المصرية إثيوبيا بانتهاك جديد للاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث العام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.

المصدر / وكالات