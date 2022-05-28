استعدادات في الداخل المحتل للنفير العام غداً الأحد نحو القدس

يستعد الفلسطينيون في الداخل المحتل للنفير صوب مدينة القدس والمسجد الأقصى، للرباط وحماية المدينة المحتلة ومسجدها المبارك من عبث المستوطنين.

ودعت حركتا كفاح وأبناء البلد الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل لشد الرحال للقدس والمسجد الأقصى يوم غد الأحد للتصدي لما تسمى مسيرة الأعلام.

وأهابت الحركتان بأهالي الداخل بالنفير للدفاع عن مقدساتنا من عبث المستوطنين، مؤكدة على ضرورة التواجد في القدس منذ ساعات الصباح الباكر قبل إغلاق الاحتلال للطرق والشوارع.

ودعت المواطنين الذين لن يستطيعوا الوصول للقدس، لتنظيم تظاهرات جماهيرية داخل المدن والقرى المحتلة.

من جهتها، حذرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد المحتلة من نتائج المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستوطنون تنفيذها في المدينة، مؤكدة أن أهالي اللد سيقفون بالمرصاد في وجه كل من يهدد الوجود الفلسطيني، أو يسعى إلى الاعتداء على المواطنين مقدساتهم وممتلكاهم.

كما شددت اللجنة الشعبية على أنها لن تسمح بمظاهر العربدة والزعرنة اليهودية مهما كلف ذلك من ثمن.

وكانت حراكات وقيادات وطنية، دعت إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك باكرا ورفع العلم الفلسطيني في كل ربوع القدس وصولا إلى ساحة باب العامود، في اليوم الذي يعتزم المستوطنون فيه تنظيم مسيرة الأعلام الاستيطانية.

وحث الحراك الشبابي الشعبي في القدس، أهل القدس إلى اعتبار يوم الأحد 29 مايو الجاري يوم العلم الفلسطيني، وإلى رفعه بكل شكل ممكن في سماء المدينة على كل بيت وشارع ومنشأة.

كما دعا إلى الوصول بالعلم إلى ساحة باب العامود لكل قادر على الوصول إليها، في مواجهة مسيرة الأعلام التي يسعى الاحتلال إلى فرضها وتمريرها عبر باب العامود.

وأهاب "بأهلنا من كل فلسطين المحتلة، وبالذات أهلنا وعزوتنا في الداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى منذ فجر الأحد لنقف صفاً واحداً في وجه الاقتحام الصهيوني كما وقفنا معاً في 28 رمضان الماضي".

وكانت حركة "حماس" دعت في وقت سابق، إلى رفع الأعلام الفلسطينية على طول امتداد خط سير مسيرة أعلام الاحتلال غداً الأحد.

ويخطط المستوطنون لتنظيم مسيرتهم التي سيتخللها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، يوم الأحد، من الساعة 07:00 وحتى 11:00، ومن الساعة 13:30 حتى 14:30 ظهرا، بمشاركة حاخامات وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس وشخصيات عديدة.

يذكر أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، قرر أمس الجمعة، أن تجري "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، غدا الأحد، وفق مسارها المقرر، ما يعني مرورها بباب العامود والحي الإسلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين