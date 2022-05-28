اعتداءات للمستوطنين ومواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

نفذ مستوطنون اليوم السبت، اعتداءات جديدة بحق فلسطينيين وممتلكاتهم في مدن بالضفة الغربية، تزامنا مع الإضراب الشامل في بيت لحم حدادا على روح الشهيد زيد محمد غنيم (15 عاما)، والذي ارتقى أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر.

وأصيبت سيدة فلسطينية من بيتا جنوب نابلس بعد إلقاء مستوطنين الحجارة على مركبتها، في بلدة حوارة الليلة الماضية.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم، شابين من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وهما: مجاهد وجدي البرغوثي، ويحيى محمد البرغوثي، وكلاهما يبلغان من العمر (20 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويهما في البلدة والعبث بمحتوياته.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وذلك عقب استشهاد طفل برصاص الاحتلال.

وأسفرت المواجهات مع الاحتلال عن إصابة شاب بالرصاص وآخرون بالاختناق، وتركزت المواجهات في منطقة "التل" بالبلدة القديمة.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم و3 آخرين بالرصاص المطاطي، وعدد آخر بالاختناق

المصدر / فلسطين أون لاين