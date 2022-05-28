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أسعار الخضار والدجاج بغزة اليوم السبت

28 مايو 2022 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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جاءت أسعار الخضار والدجاج واللحوم في أسواق غزة وفقا لقائمة وزارة الزراعة على النحو الآتي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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