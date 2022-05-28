"Galaxy M13".. جديد سامسونغ للفئة الاقتصادية

أطلقت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، هاتفها الجديد ”Galaxy M13″، ضمن الفئة الاقتصادية التي تستهدف الشباب بشكل كبير.

وطرحت ”سامسونغ“ هاتف ”Galaxy M13“ كأحدث وأرخص إصدارات سلسلة هواتف ”Galaxy M“ للعام الجاري، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على هذه الفئة.

وكانت الشركة قد أطلقت في وقت سابق ”Galaxy M23″ و“Galaxy M33“ و“Galaxy M53″، وتتميز سلسلة ”Galaxy M“ في الأساس بحجم بطاريتها الكبير مع إعدادات تشغيل مقبولة.

ويتميز هاتف ”Galaxy M13“ الجديد بشاشة من نوع ”IPS LCD“ بمقاس 6.6 بوصة ودقة ”FHD+“، مع ثقب للكاميرا الأمامية على شكل قطرة الماء تطلق عليه ”سامسونغ“ اسم ”Infinity-V“.

والهاتف الجديد يتم تشغيله بواسطة معالج ثماني النواة من نوع ”Exynos 850“ مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 غيغابايت، وما يصل إلى 128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية، ويمكن توسيع مساحة التخزين عبر بطاقة ”microSD“ حتى 1 تيرابايت.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”سامسونغ“ التقليدية ”One UI 4.1“.

ويضم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، ويبلغ وزن الهاتف حوالي 192 غرامًا، ويتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويتضمن الهاتف منصة أمان ”Samsung Knox“ للأجهزة المحمولة، ويدعم اتصال شبكات الجيل الرابع (4G) أو (LTE) و“Wi-Fi“ مزدوج النطاق (2.5 غيغا هرتز/5 غيغا هرتز) واتصال ”Bluetooth v5.0“ و“NFC“، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“، ويدعم الهاتف أيضاً خاصية“Dolby Atmos“ الصوتية.

وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف الذكي بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية مع فلاش ”LED“، يضم مستشعراً أساسياً بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة ”f.18″، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 5 ميغابكسل مع فتحة عدسة ”f/2.2″، ومستشعر عمق 2 ميغابكسل بفتحة عدسة ”f/2.4“.

ويمكن لإعداد الكاميرا الخلفية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بـ30 إطارًا في الثانية، وفي المقدمة، يحتوي هاتف ”Galaxy M13“ على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل ذات تركيز ثابت بفتحة عدسة ”f/2.2″، ويأتي الهاتف بألوان الأخضر الداكن والنحاسي البرتقالي والأزرق الفاتح.

وتتنافس الشركات بشراسة على هذه الفئة كونها الأكثر استهدافاً من فئات الشباب وأصحاب الدخول المتدنية، حيث تلبي الهواتف الاقتصادية متطلباتهم اليومية مقابل أسعار تنافسية.

المصدر / وكالات