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تفاعل واسع مع حلقة "قلب المعادلة" حول معركة "سيف القدس"

28 مايو 2022 . الساعة 00:07 بتوقيت القدس
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غزة - متابعة ربيع أبو نقيرة

تفاعل مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بشكل واسع على وسم #ما_خفي_أعظم الذي نشط بعد عرض حلقة "قلب المعادلة".

وكشف برنامج ما خفي أعظم الذي تعرضه قناة الجزيرة الفضائية أسرار وكواليس لأول مرة بعد مرور عام على معركة القدس الأخيرة التي أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية اسم "سيف القدس".

الكاتبة لمى خاطر غردت "من بين كثافة الرسائل التي تضمنها محتوى #ما_خفي_أعظم كانت تكفينا رسالة الثقة الكبرى الناجمة عن إفشال استخبارات القسـام لخطة تدمير بنية الكتائب واغتيال المئات من مقاتليها، وهي الخطة التي أنفق كيان الاحتلال سنوات في التجهيز لها، ثم فشلت بفضل الله وتوفيقه، ثم بعقول وهمة رجال الكتائب".

 

أما القيادي في حركة حماس د. صلاح البردويل غرد على الوسم قائلا: "وما هو قادم باذن الله اعظم، ولئن حاول الا حتلال التمادي في دفن رأسه في التراب لإرضاء غرور قطعانه الضالة على حساب شعبنا فسيجد نفسه بعد ساعات يعض أصابع الندم من سوء ما بشر به بعدما يفاجئه السبت بما اختزنته له ساعات الأحد، وإن غدا لناظره قريب أليس الصبح بقريب؟".

 

وغرد حساب يحمل اسم "عياش" بالقول: "حلقة اليوم من #ما_خفي_اعظم هي حلقة إستثنائية تختلف عن ما سبقها، ولها من اسمها نصيب "قلب المعادلة"، الآن المعادلة تصنع وتقلب في يد مقاومتنا، خلقة مليئة بالأمل والعزة والكرامة، وبلا شك أنها رسائل تثبت أنها ستقلب الموازين في الأيام القادمة".

 

أما سعيد اللقطة غرد "المتمعن في قراءة #ما_خفي_أعظم؛ يرى بوضوح حجم الفهم العميق للعدو ونقاط ضعفه ومكامن إيلامه، كما يرى حجم إدارة النيران وضبط الاتصال وتنسيق الأسلحة والاستفادة القصوى من المقدرات والخبرات المقاومة".

 

وثمن مئات المغردين صنيع القائد العالم جمال الزبدة ونجله أسامة، بنشرهم صورهم والتعليق عليها بعبارات الثناء، كالمغرد عماد عودة

 

في حين غرد الإعلامي إسلام بدر بالقول: "حديث المقاومة عن تفعيل غرفة أمنية مشتركة مع محور المقاومة يعزز تخوفات الاحتلال المعلنة وكابوسه من حرب متعددة الجبهات".

 

واعتبر عماد الدين وقت عرض حلقة "ما خفي أعظم" مناسبا، ورفعا لمعنويات أبناء شعبنا في الوقت الذي يهدد فيه الاحتلال بعدوان جديد.

 

ومن بين رسائل حلقة ما خفي أعظم وفقا لحساب يحمل اسم جفرا فلسطين، أن قضية الأسرى وتحريرهم على سلم أولويات المقاومة الفلسطينية.

 

وغرد أدهم أبو سلمية "الحلقة زادت ثقتنا بالمقاومة وجعلتنا أكثر اطمئنان لعملها".

 

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#تويتر #كتائب القسام #الجزيرة #ما خفي أعظم #تامر المسحال #المقاومة الفلسطينية #سيف القدس

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